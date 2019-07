Transfer steht bevor: Hannover 96 holt Stürmer Cedric Teuchert vom FC Schalke 04

Der fünfte Neuzugang von Hannover 96 steht bereits auf dem Platz: Der Absteiger sichert sich die Dienste von Cedric Teuchert, Sturmtalent vom FC Schalke 04. Am Montagnachmittag veröffentlichte Hannover 96 einen Twitter-Post, auf dessen Bild der 22-Jährige schon in Trainingskleidung mit seinen neuen Kollegen auf dem Platz stand. Zwar seien noch nicht alle Vertragsdetails final geklärt, jedoch aufgrund einer Trainingsgenehmigung darf er bereits mit den neuen Kollegen zusammen trainieren. Der Offensivspieler wechselt leihweise für eine Saison, danach kann der Zweitligist eine Kaufoption ziehen.

Fünfter Neuzugang für Hannover 96

Teuchert ist nach Marvin Ducksch (Fortuna Düsseldorf), Sebastian Jung (VfL Wolfsburg), Marcel Franke (Norwich City) und Ron-Robert Zieler (VfB Stuttgart) der fünfte Neue, den Sportdirektor Jan Schlaudraff in dieser Transferperiode präsentiert hat. Der U21-Nationalspieler (acht Tore in acht Länderspielen), der vor der laufenden EM aus dem Aufgebot gestrichen wurde, kam bei Schalke nie über eine Reservistenrolle hinaus. In der Rückrunde kam er nur zu einem einmütigen Kurzeinsatz gegen Bayer Leverkusen am vorletzten Spieltag.