Transfer-Zoff mit Leeds United: RB Leipzig rechnet fest mit Augustin-Millionen

Leipzig. Nach dem Aufstieg von Leeds United in die Premier League sind die Verantwortlichen von RB Leipzig zuversichtlicher denn jeh, dass bald 21 Millionen Euro aufs Vereinskonto eingehen. Auf diese Kaufoption hatten sich die Klubs im Winter geeinigt, als Stürmer Jean-Kevin Augustin in den Nordosten Englands verliehen wurde. „Leeds ist aufgestiegen, somit greift die Kaufverpflichtung“, stellte Leipzigs Sportdirektor Markus Krösche im „Kicker“ klar. „Als im Januar die vertraglichen Vereinbarungen ausgehandelt wurden, waren alle Beteiligten im Vollbesitz ihrer geistigen Kräfte“, so Krösche. „Ich gehe davon aus, dass jetzt die Dinge entsprechend ihren Gang nehmen.“