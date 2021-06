Von Bundesliga-Absteiger Schalke 04: Hertha BSC verpflichtet Suat Serdar

Was sich in den vergangenen Tagen bereits angedeutet hatte, ist jetzt bestätigt: Mittelfeldspieler Suat Serdar wechselt zur kommenden Saison von Bundesliga-Absteiger FC Schalke 04 zu Hertha BSC. Das bestätigten die Berliner am Freitagnachmittag. "Darauf verständigten sich die beiden Vereine am heutigen Freitag. Über die Wechselmodalitäten wurde Stillschweigen vereinbart", heißt es in einer Mitteilung der Berliner.

