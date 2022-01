Transfer von Top-Talent perfekt: FC Bayern verpflichtet Matteo Perez Vinlöf aus Schweden

Zuwachs am Campus des FC Bayern: Matteo Perez Vinlöf wechselt aus Schweden nach München. Das bestätigte der deutsche Rekordmeister am Mittwoch offiziell. Der 16-jährige Linksverteidiger kommt aus der Nachwuchsabteilung des Erstligisten Hammarby IF nach Süddeutschland. Wie der FCB bekanntgab, unterschreibt der Junioren-Nationalspieler "einen langfristigen Vertrag". Über die genaue Dauer machte der Klub aber keine Angaben.

