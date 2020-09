Bericht: Nach Transfer zu Union Berlin - Fenerbahce verklagt Max Kruse auf 18 Millionen Euro

Pirsen weiter: "Max Kruse hat uns verlassen und gegen uns bei der FIFA eine Klage in Höhe von 7,5 Millionen Euro eingereicht. Wir haben unsere Argumente bezüglich dieser Klage an die FIFA geschickt. Außerdem haben wir Max Kruse verklagt."

Im Rechtsstreit mit dem Neuzugang von Union Berlin sieht sich Pirsen in einer aussichtsreichen Position und verweist auf ähnliche Fälle in der Vergangenheit. "In unserer Vereinsgeschichte gibt es viele ähnliche Situationen. Natürlich ist dieser Fall nicht derselbe und die Geschehnisse sind nicht identisch, aber ein Ariel Ortega, der in der Türkei unglücklich war und nach Argentinien zurückkehren wollte, verließ unseren Verein auch ganz problematisch und wurde nachher zu einem Schadensersatz von 11 Millionen Dollar verdonnert."