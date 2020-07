Transfer von Leroy Sané fix: FC Bayern verpflichtet Nationalspieler von Manchester City

Das einjährige Wechsel-Theater ist offiziell beendet: Leroy Sané spielt in der kommenden Saison beim FC Bayern München. Das gab der Rekordmeister bekannt. Der Flügelstürmer wechselt von Manchester City an die Isar und unterschreibt beim FCB einen Vertrag bis 2025. Die Ablöse wurde noch nicht bekannt. Die Bild berichtet von weniger als 50 Millionen, die Londoner Times nennt eine Summe von exakt 60 Millionen Euro. Sané soll ab nächster Woche an der Vorbereitung auf die neue Saison teilnehmen. Der Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge wird in einer FCB-Mitteilung wie folgt zitiert: "Wir sind glücklich, dass wir Leroy Sané beim FC Bayern willkommen heißen können. Er ist ein hervorragender Spieler, der seine Qualitäten in den vergangenen Jahren nachhaltig unter Beweis gestellt hat, insbesondere in der Nationalmannschaft."