Transfer von Leroy Sané nach München perfekt – So reagiert das Netz: "Mama, ich werde Bayern-Fan!"

Das lange Warten hat ein Ende. Wie der FC Bayern München am Freitagmorgen bekannt gab, wechselt Nationalspieler Leroy Sané von Manchester City in die bayerische Landeshauptstadt. Der 24 Jahre alte Außenstürmer unterschreibt beim deutschen Rekordmeister einen Fünf-Jahres-Vertrag bis zum 30. Juni 2025. Verschiedenen Medienangaben zufolge sollen die Münchener zwischen 50 und 60 Millionen Euro an ManCity überweisen. Bei den Fans im Netz sorgt der spektakuläre Wechsel für gemischte Reaktionen – von Freude bei den Bayern-Fans bis zu Besorgnis bei Anhängern der Konkurrenz.