Transfer von Neymar zu Real Madrid rückt wohl näher: PSG-Sportdirektor bestätigt Verhandlungen

Neymar und sein möglicher Transfer zu Real Madrid: Jetzt wird die Lage um den Superstar von Paris Saint-Germain immer konkreter. Für das erste Liga-Spiel der Saison am Sonntag gegen Nîmes steht der PSG-Offensivspieler nicht im Kader - da die Diskussionen der Klubs "weiter fortgeschritten als zuvor" seien, erklärte PSG-Sportdirektor Leonardo am Samstag. Es sei wichtig, "schnell eine Entscheidung zu treffen“, so der Transfer-Planer des Klubs von Trainer Thomas Tuchel. Leonardo bezeichnete die Gespräche, ohne Real Madrid namentlich zu erwähnen, als "effektiv".