Wechsel perfekt: 1. FC Köln verpflichtet Innenverteidiger Toni Leistner von QPR

Der 1. FC Köln ist auf der Suche nach einem neuen Innenverteidiger fündig geworden. Toni Leistner kommt vom englischen Championship-Teilnehmer Queens Park Rangers an den Rhein und hat den Medizincheck bei den Geißböcken bereits absolviert. Er wechselt auf Leihbasis zum "Effzeh", der auch eine Kaufoption für den Innenverteidiger besitzt. Beim englischen Zweitligisten aus London kam der in Dresden geborene Routinier in dieser Saison auf 22 Einsätze. Zwischen 2014 und 2018 hatte er über 100 Spiele für Union Berlin bestritten.