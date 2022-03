Transfer fix: Hertha-Torhüter Marcel Lotka wechselt zu Borussia Dortmund

Hertha BSC verliert sein Torwarttalent Marcel Lotka: Der 20-Jährige wechselt ablösefrei von den Berlinern zum Bundesliga-Konkurrenten Borussia Dortmund, wo er für die U23 eingeplant ist. Lotka unterschreibt beim BVB einen Zweijahresvertrag, wie die Dortmunder auf ihrer Internetseite mitteilten. „Marcel komplettiert unser Torwartteam für die kommende Saison. Er ist ein entwicklungsfähiger Schlussmann, der sein Potenzial in der Regionalliga und zuletzt sogar in der Bundesliga zeigen konnte. Wir freuen uns sehr“, sagt U23-Teammanager Ingo Preuß.

Bei der 0:3-Niederlage der Hertha beim SC Freiburg am vergangenen Samstag hatte Lotka sein Bundesliga-Debüt gegeben und dabei trotz dreier Gegentore ein gutes Spiel gemacht. „Er war ein Lichtblick“, sagte Trainer Tayfun Korkut. Lotka spielte seit 2020 für die Berliner, er wechselte damals aus der Jugend von Bayer Leverkusen in die Hauptstadt, wo er bislang im Regionalliga-Team zum Einsatz kam. „Marcel hatte nach seinem Wechsel etwas Pech, weil in seiner ersten Saison coronabedingt in der U23 nicht viele Spiele stattfanden. Er konnte aber die ganze Zeit bei den Profis mittrainieren, was für seine Entwicklung sehr förderlich war“, sagt Florian Kringe, Lotkas Berater, kürzlich dem SPORTBUZZER.