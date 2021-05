Bericht über Transfer-Wende: Bayern-Kandidat Wijnaldum vor Wechsel zum FC Barcelona

Geht der FC Bayern München im Poker um Georginio Wijnaldum leer aus? Seit Wochen wird dem deutschen Rekordmeister großes Interesse an dem Mittelfeldmann von Klopp-Klub FC Liverpool nachgesagt . Nun soll eine Entscheidung gefallen sein – zugunsten des FC Barcelona . Informationen der Sport Bild zufolge soll Wijnaldum den Münchnern einen Korb geben und bereits in Kürze bei den Katalanen unterschreiben. Demnach erhalte der Niederländer beim spanischen Spitzenklub einen Vertrag bis 2024.

Um einen Wechsel nach Barcelona, über den bereits im vergangenen Sommer spekuliert worden war, zu forcieren, sei Wijnaldum sogar zu Gehaltseinbußen bereit. An der Ablösesumme sollte ein Deal indes nicht scheitern. Der Kontrakt des Niederländers lauf am Saisonende aus, Wijnaldum könnte folglich ablösefrei wechseln.

Sollte es tatsächlich zu einem Transfer des Mittelfeldmanns nach Spanien kommen, ginge das im Raum stehende Werben des FC Bayern erfolglos zu Ende. Sport1 hatte zuletzt berichtet, dass die Münchner bereits Wijnaldums Management kontaktiert haben sollen. Demnach habe der deutsche Rekordmeister sein Interesse an einem Transfer des Offensivspielers hinterlegt. Aus dem Umfeld des 30-jährigen Liverpool-Stars sei zudem durchgesickert, dass die Gespräche "positiv verlaufen und ein Wechsel zur neuen Saison möglich sei". Der Stammspieler der Reds passe in die Transferplanungen des FC Bayern.

Neben den Bayern und Barcelona sollen laut Gazzetta dello Sport auch Paris Saint-Germain und die AS Rom einen ablösefreien Deal ins Visier genommen haben. Die Reds überwiesen nach der Saison 2015/2016 insgesamt 27,50 Millionen Euro an Newcastle United. Ein Jahr zuvor hatte es den Niederländer gegen eine Ablöse von 20 Millionen Euro von PSV Eindhoven in die Premier League gezogen. Seine Ausbildung genoss der gebürtiger Rotterdamer in seinem Heimatland bei Sparta und Feyenoord Rotterdam. Beim FC Liverpool kommt der Nationalspieler inzwischen auf 237 Einsätze, für Oranje stand er 73 Mal auf dem Platz.