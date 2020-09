Transfer von Rashica ungewiss: Aston Villa kauft wohl Alternative Traoré – Werder-Star zögert

Anzeige

Trainer Florian Kohfeldt plant aktuell noch mit dem wechselwilligen Stürmer Milot Rashica. Doch ganz so sicher scheint sein Verbleib bei Werder Bremen nicht zu sein. "Es gibt auch für ihn ein paar Anfragen. Der aktuelle Stand ist: Wir sind in einem wirklich guten Austausch. Wir wollen natürlich die beste Lösung für Milot finden und auch für uns als Verein. Da wird es noch einige Gespräche geben. Bisher ist noch nichts Konkretes zu verkünden. Der aktuelle Stand ist: Wir sind in einem wirklich guten Austausch. Wir wollen natürlich die beste Lösung für Milot finden und auch für uns als Verein", sagte Clemens Fritz, Leiter Scouting und Profifußball, in der NDR-Sendung "Sportclub".

Rashica wurde jüngst besonders mit Aston Villa in Verbindung gebracht. Laut dem Kicker gaben die "Villans" vor einigen Wochen ein Angebot in Höhe von 18 Millionen Euro für den Angreifer ab - Werder habe sich auf die geforderten 20 Millionen Euro versteift. "Die haben sich gemeldet. Das kann ich bestätigen", erklärte Fritz. Offen ist, ob der Premier-League-Klub im Rennen um Rashica bleibt: Wie die L'Équipe berichtet, steht Aston Villa kurz vor der Verpflichtung von Bertrand Traoré. Die gehandelte Summe von 18 Millionen Euro für den Franzosen dürfte den Werder-Verantwortlichen aus dem Rashica-Angebot bekannt vorkommen. Der frühere Chelsea-Profi ist allerdings ein Rechtsaußen - Villa könnte darüber hinaus noch einen Linksaußen verpflichten, damit Kapitän Jack Grealish auf seiner Lieblingsposition in der Zentrale ran darf. Der Hauptgrund für Rashicas möglichen Werder-Verbleib dürfte am Ende beim Kosovaren selbst liegen. Zwar würde ihm der Wechsel zu Aston Villa finanziell ein großes Plus bereiten, sportlich gesehen würde sich Rashica aber einfach nur vom deutschen in den englischen Abstiegskampf begeben. Deshalb zögert der 24-Jährige mit einer Zusage beim Premier-League-Klub.

Im Trainingslager hatte sich Werder-Coach Kohfeldt Hoffnung auf einen Verbleib seines Offensivstars gemacht. "Wir sind jetzt an einem Zeitpunkt der Vorbereitung, wo ich mit allen im Verein besprochen habe, ab jetzt plane ich so mit ihm, als ob er am 1. Spieltag spielt", sagte der 37-Jährige Ende August im österreichischen Zell am Ziller. "Die Möglichkeit ist absolut realistisch, dass wir am 1. Spieltag mit Rashica Bundesliga spielen und vielleicht auch am 6. Oktober." Am 5. Oktober endet in diesem Jahr die Transferperiode. Rashicas Vertrag in Bremen läuft noch bis Sommer 2022.