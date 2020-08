Transfer rückt offenbar näher: Werder-Star Rashica fehlt beim Test gegen Braunschweig

Das Transfer-Rennen um Milot Rashica von Bundesligist Werder Bremen scheint auf die Zielgerade einzubiegen. Beim Testspiel gegen Eintracht Braunschweig am Sonntag (2:0 für Werder) fehlte der Außenstürmer bereits im Kader der Hanseaten. Trainer Florian Kohfeldt begründete die Entscheidung des Verzichts auf den 24-Jährigen mit einer drohenden Verletzung, die bei den Verhandlungen die Höhe der Ablösesumme beeinflussen könnte. "Wir haben gemeinsam entschieden, Milot Rashica aufgrund der offenen Situation eines möglichen Wechsels bei diesem Spiel nicht einzusetzen", wird der Werder-Coach in einer Mitteilung des Vereins zitiert.

Der Abgang von Rashica gilt seit Wochen als sicher, obwohl sich die Bremer den Verbleib in der Bundesliga sicherten und sich in der Relegation gegen den 1. FC Heidenheim zum Klassenerhalt zitterten. Auch deshalb gab Trainer Kohfeldt beim Testspielsieg anderen Profis die Chance, sich zu beweisen. "Ich möchte zudem auf seiner Position heute andere Spieler testen", so der 37-Jährige. Der Wegfall von Rashica wäre für Werder ein herber qualitativer Verlust. Der schnelle Angreifer erzielte in den 34 Pflichtspielen der abgelaufenen Spielzeit elf Treffer für die Bremer. Sein Vertrag an der Weser läuft noch bis 2022.

Doch Rashica möchte in der kommenden Saison möglichst in der Champions League spielen. Werder benötigt umgekehrt Transfererlöse und erhofft sich von einem Verkauf des kosovarischen Nationalspielers rund 20 Millionen Euro. Trotz der Nicht-Berücksichtigung Rashicas sagte Sportchef Frank Baumann am Rande des Braunschweig-Spiels: "Es ist kein ganz kurzfristiger Wechsel zu erwarten."

