Transfer von Youngster perfekt: Bayer Leverkusen verpflichtet 16-jährigen Zidan Sertdemir

Bayer Leverkusen hat den erst 16 Jahre alten Dänen Zidan Sertdemir verpflichtet. Der Mittelfeldspieler kommt vom dänischen Erstligisten FC Nordsjaelland und unterschreibt bei der Werkself einen Vertrag bis 2024 , wie der Klub am Dienstag verkündete. Zunächst solle der U17-Nationalspieler für die U19 spielen, die Saisonvorbereitung unter Neu-Trainer Gerardo Seoane jedoch mit den Profis absolvieren.

"Wir sehen in Zidan großes Potenzial und glauben, dass er sich im Profifußball durchsetzen wird", sagte Sportdirektor Simon Rolfes. Der U17-Nationalspieler solle sofort bei den Profis mittrainieren und "in aller Ruhe an das höchste Niveau herangeführt werden". Bayers Scouting-Abteilung habe Sertdemir schon seit drei Jahren "auf dem Radar" gehabt, berichtete Rolfes. Der Spieler sei mit "einem besonderen Talent ausgestattet."