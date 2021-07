Transfer zu Everton fix: Demarai Gray verlässt Bayer Leverkusen nach einem halben Jahr wieder

Nach nur einem halben Jahr verlässt Demarai Gray die Bundesliga wieder. Der Flügelspieler von Bayer 04 Leverkusen, den die Werkself erst im Januar für zwei Millionen Euro von Leicester City verpflichtet hatte, schließt sich dem FC Everton an und kehrt damit in die englische Premier League zurück. Das gaben beide Vereine am Donnerstag bekannt. Die Ablösesumme soll sich Medienberichten zufolge ebenfalls auf zwei Millionen Euro belaufen. Unterm Bayer-Kreuz hatte Gray noch einen Vertrag bis 2022 besessen.

