Transferaktivitäten des FC Bayern doch nicht beendet: Sucht Salihamidzic noch einen Sechser?

Philippe Coutinho: Das erste Training des "kleinen Magiers" beim FC Bayern in Bildern

Die erste Trainingseinheit des "kleinen Magiers" an der Säbener Straße. Bevor es an die Arbeit ging, stellte sich der umjubelte Neuzugang Philippe Coutinho zusammen mit seinem neuen Bayern-Kollegen Michael Cuisance und seinem Trainer Niko Kovac den Fotografen, die sich am Trainingsplatz versammelt haben. ©