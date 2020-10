Transfercoup fix: TSG Hoffenheim leiht Ryan Sessegnon von Tottenham Hotspur aus

Ein großes Talent für die TSG Hoffenheim! Wie der Verein am Deadline-Day bekanntgab, wechselt Ryan Sessegnon für die aktuelle Spielzeit von den Tottenham Hotspur auf Leihbasis zu den Kraichgauern . Der linke Flügelspieler wechselte erst in der vergangenen Saison für 27 Millionen Euro vom FC Fulham zu den Spurs.

In Hoffenheim soll der 20-Jährige vor allem Spielpraxis sammeln, die er in der vergangenen Saison unter Jose Mourinho bei den Spurs nicht bekam. Gerade einmal zwölf Pflichtspiele machte er, fehlte allerdings zu Saisonbeginn auch mit einer Oberschenkelverletzung. Doch auch in dieser Saison spielte er noch nicht für Tottenham. Bei der TSG soll er nun in der Bundesliga und in der Europa League wichtige Einsätze sammeln.