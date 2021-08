Transferhammer: Wolfsburg leiht Lukebakio von Hertha aus!

Lukebakio entstammt der Jugend der RSC Anderlecht, 2017 wechselte er zum französischen Erstligisten FC Toulouse und später zu Sporting Charleroi, ehe es ihn in die Premier League zum FC Watford zog. 2018/19 kam der 23-jährige Lukebakio in die Bundesliga zu Fortuna Düsseldorf, nach seiner Teilnahme an der U21-Europameisterschaft wechselte der schnelle Außenstürmer 2019 zur Hertha .

„Wir freuen uns sehr, dass sich Dodi dazu entschieden hat, gemeinsam mit uns die Herausforderungen, die in dieser Saison auf uns warten, anzugehen. Wir sind überzeugt, dass er uns mit seinen Qualitäten helfen kann, unsere Ziele zu erreichen“, so VfL-Sportdirektor Marcel Schäfer.

Dodi Lukebakio freut sich auf die neue Herausforderung bei den Wölfen - und auf die Königsklasse: „Der VfL Wolfsburg ist ein großes Team in Deutschland und hat mich in der vergangenen Saison und auch zuletzt im Spiel bei Hertha mit seinem Teamgeist beeindruckt. Ich glaube, dass ich sehr gut in die Mannschaft passe und hier meine Fähigkeiten optimal einbringen kann. Ich bin sehr gespannt auf den Klub und kann es kaum erwarten, für den VfL aufzulaufen. Und natürlich ist es ein absoluter Traum für mich, mit dem VfL in der Champions League spielen zu dürfen.“

Hertha-Boss Fredi Bobic sagte: „Die Option für diesen Wechsel hat sich kurzfristig eröffnet und macht für beide Seiten Sinn. Wir wünschen Dodi alles Gute für seine persönliche und sportliche Zukunft.“