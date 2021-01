Michael Rummenigge: Darum kann der zähe Transfermarkt für manchen Klub ein Vorteil sein

Selbst die fast schon traditionelle und mancherorts zuweilen aktionistische Schnäppchen-Suche läuft dieser Tage oft ins Leere. Der noch bis zum Montag geöffnete Transfermarkt ist nahezu tot. Wo sonst gerade bei Europas Kellerklubs rege Betriebsamkeit herrscht, passiert in wirtschaftlich so schwierigen Corona-Zeiten beinahe nichts. Hier ein Leihgeschäft, dort die Verpflichtung eines vertragslosen Spielers – mehr ist auch bei kaum einem Bundesliga-Verein möglich. Dabei ist eine Sache auffällig, die zwar schon in der Vergangenheit galt, nun aber noch mehr zum Tragen kommt: Es wechseln fast nur Profis den Verein, denen eigentlich keine andere Option bleibt.

