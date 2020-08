Transferoffensive geht weiter: FC Chelsea holt Ben Chilwell von Leicester City - hohe Ablöse

Der FC Chelsea setzt seine Transferoffensive fort. Als neusten Deal fädelten die Südwest-Londoner den Transfer von Ben Chilwell von Leicester City ein. Der Linksverteidiger wechselt für 55 Millionen Euro in die englische Hauptstadt und unterschreibt einen Vertrag bis 2025. Der englische Nationalspieler soll die in der vergangenen Saison brüchige Abwehr der Londoner (54 Gegentore in nur 38 Spielen) stabilisieren. Bei Leicester kam der 23-Jährige in der abgelaufenen Saison auf 27 Einsätze in der Premier League, erzielte dabei drei Treffer und bereitete drei weitere vor.