Transfers bei RB Leipzig: Die Gerüchteküche brodelt

Leipzig. Man kann sich die Geschäftsstelle von RB Leipzig einen Tag bevor das Transferfenster in den großen europäischen Fußball-Ligen schließt ein bisschen wie einen Stall voller angespannter Hühner vorstellen. Kommt noch ein Ei – sprich ein Neuzugang – hinten raus oder nicht? Oder sogar zwei? „Ich renne ständig zu Markus Krösche ins Büro in diesen Tagen“, beschreibt Julian Nagelsmann die wilde Phase Ende Januar. Aber Vorhersagen, was in den nächsten 15 Minuten auf dem Telefon seines Sportdirektors passiert, kann der Trainer von Bundesliga-Spitzenreiter RB Leipzig auch nicht treffen. „Es kann sein, dass wir auf einmal 17 Uhr einen Spieler holen, von dem ich jetzt noch gar nicht weiß, dass er auf dem Markt ist“, sagte Nagelsmann am Donnerstagmittag, zwei Tage vor dem Spitzenspiel gegen den Tabellendritten Borussia Mönchengladbach (Samstag/18.30 Uhr).