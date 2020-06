Mögliche Transfers: Erst will Sportdirektor Eberl Gladbach-Profis nach Gehaltsverzicht ausbezahlen

Eberl über Transfers: "Schlagkräftige Mannschaft auf den Platz stellen"

"Als Verein muss man schon noch in Lage sein, eine schlagkräftige Mannschaft auf den Platz zu stellen, die erfolgreich spielt. Daran sind auch die Spieler interessiert“, betonte Eberl am Rande des Bundesliga-Spiels gegen den VfL Wolfsburg am Dienstag dem TV-Sender Sky. Fabian Johnson (Ziel unbekannt) und Tobias Strobl (FC Augsburg), deren Verträge auslaufen , werden die Borussia nach der Saison verlassen. Unklar ist noch, wie es mit Altstar Raffael weitergeht.

Für die aufkommende Kritik an Spielertransfers in Zeiten von Corona hat er generell kein Verständnis. "Für mich geht die Diskussion in die falsche Richtung. Am Anfang wurden die Spieler an den Pranger gestellt, dass sie zu wenig verzichten und dass der Fußball in die falsche Richtung geht. Jetzt ist die Diskussion, dass der Verein ein schlechter Verein ist, weil er vielleicht in Zukunft, um auch die Sicherung seines Vereins oder des Erfolges, den ein oder anderen Spieler dazunehmen muss“, sagte Eberl.