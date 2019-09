Coutinho, Hummels und Co.: Die Sommer-Zugänge der Bundesliga-Saison 2019/20 im Überblick

Es wurde noch einmal heiß im Endspurt des Transfer-Sommers in der Bundesliga. Während der FC Bayern und Borussia Dortmund ihre Kader-Planungen am letzten Tag schon abgeschlossen hatten und keine neuen Spieler mehr präsentierten, landete unter anderem RB Leipzig noch einen Coup. Von der AS Rom wechselt der tschechische Nationalspieler Patrik Schick auf Leihbasis zum Team von Trainer Julian Nagelsmann. Die bereits jetzt gut aufgestellte Offensive der Sachsen, die als einziges Team mit neun Punkten gestartet und aktuell Tabellenführer sind, wird durch den 23 Jahre alten Angreifer noch weiter verstärkt.