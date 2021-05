Corona lässt Transfermarkt erlahmen: Der FC Bayern klotzt - woanders hofft man auf  "neue Talente"

Es ist nicht einmal ein halbes Jahr her, da malte Karl-Heinz Rummenigge ein eher düsteres Bild. "Wir werden nächsten Sommer mit großer Wahrscheinlichkeit nicht die Transfers tätigen können, die vor der Corona-Zeit noch möglich waren", sagte der Vorstandschef des deutschen Rekordmeisters FC Bayern. Mit Wahrscheinlichkeiten ist das natürlich so eine Sache. Und so hatten die Münchner bereits vor dem Ende der gerade abgelaufenen Spielzeit fast 70 Millionen Euro in einen Spieler (Dayot Upamecano) und einen neuen Trainer (Julian Nagelsmann) investiert. Ein Kontrastprogramm zum Rest der Liga.

