Transfers des FC Barcelona wohl geplatzt: Suarez-Wechsel zu Juventus scheitert, Depay kommt nicht

Laut des Radiosenders RAC1 kommt der avisierte Wechsel von Luis Suarez zu Juventus Turin nicht zu Stande. Der italienische Topklub soll aufgrund der Ausländerregelung keinen Platz mehr für einen Nicht-EU-Ausländer im Kader haben. Juve hatte gehofft, dass Suarez, der italienische Wurzeln hat, einen italienischen Pass erhält. Hierfür wäre ein Sprachtest vonnöten gewesen. Jedoch hätte der Uruguayer den Pass erst am 6. Oktober erhalten und wäre somit nicht mehr für die CL-Gruppenphase spielberechtigt gewesen, heißt es.

Der FC Barcelona kommt nicht zur Ruhe. Nach den turbulenten vergangenen Wochen mit dem krachenden Ausscheiden in der Champions League , dem Trainerwechsel und der Posse um Superstar Lionel Messi sorgen die Katalanen nun auf dem Transfermarkt für neuen Gesprächsstoff. Angeblich sind gleich zwei Deals, die beim katalanischen Verein über die Bühne gehen sollten, geplatzt.

Kommentar zur Fan-Rückkehr in die Stadien: Eine große Chance für den Fußball

Ex-Bundestrainer Berti Vogts adelt Bayern-Profi: "Joshua Kimmich erinnert mich an Lothar Matthäus"

Berater bestätigt: Bale will Transfer zu Ex-Klub Tottenham – auch Reguilon vor Spurs-Wechsel

Die andere Personalie betrifft die Seite der Zugänge. Der Niederländer Memphis Depay war als ein Wunschspieler seines Landsmanns Koeman ausgemacht worden. Doch nun meldete sich der Präsident seines Vereins Olympique Lyon zu Wort. Bei Twitter schrieb er hinter einem Bericht, dass Depay für eine Ablösesumme in Höhe von 30 Millionen Euro wechseln dürfe nur: "Der Barca-Präsident (Josep Bartomeu, d. Red.) hat mir am Sonntag mitgeteilt, dass Barca sehr unter der Coronakrise leide und nicht in der Lage sei, ein Angebot zu machen."