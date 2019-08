Transfers: Holt Hannover 96 Dennis Aogo oder nichts?

In der Innenverteidigung fehlt nominell ein Spieler, im Mittelfeld ein Abräumer und eine Kreativkraft. Einen dritten Torhüter hat Hannover 96 auch nicht, Nummer zwei Michaels Esser könnte auf den letzten Drücker noch wechseln. Der 96-Kader hat viele Lücken. Aber 96 sieht offenbar keine große Not, diese Lücken zu füllen. Im Gespräch ist der frühere Natiopnalspieler Dennis Aogo (32). Er ist vereinslos nach dem Abstieg mit dem VfB Stuttgart. Der erfahrene Linksfuß spielte 15-mal in der vergangenen Saison - meistens im Mittelfeld.