Nach Transfers von Jakobs, Nübel und Co: Diese Deutschen wollen in der Ligue 1 angreifen

Man spricht deutsch in der Ligue 1 – zumindest ein kleines bisschen: Noch nie standen so viele deutsche Spieler in der französischen Liga unter Vertrag wie in diesem Sommer. Zwar sorgten in den 90er-Jahren Klaus Allofs (Olympique Marseille und Girondins Bordeaux), Karlheinz Förster und Rudi Völler (beide Olympique Marseille) für einen deutschen Trend. Mit Julian Draxler, Thilo Kehrer (Paris Saint-Germain), Kevin Volland, Ismail Jakobs, Alexander Nübel (AS Monaco), sowie Julian Pollersbeck (Olympique Lyon) sind jetzt aber gleich sechs Deutsche in der an diesem Freitagabend startenden Saison dabei.

