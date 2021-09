Transfers von Messi, Ronaldo & Alaba: Die neuen Kräfteverhältnisse in der Champions League 

Am Dienstag beginnt die Jagd auf den Henkelpott: Die Champions League startet mit der Gruppenphase in ihre neue Saison. 31 Teams wollen Nachfolger von Titelverteidiger FC Chelsea werden. Doch am Ende werden für das Endspiel in Sankt Petersburg wieder die üblichen Verdächtigen in Frage kommen. Die Champions League ist – bis auf wenige Ausnahmen – kein Wettbewerb der Überraschungssieger. "Der Kreis der Favoriten wird immer kleiner“, sagt Michael Rummenigge im Gespräch mit dem SPORTBUZZER sogar.

Durch den Transfersommer haben sich die Machtverhältnisse in Europas Topklubs verschoben: Paris St. Germain hat Lionel Messi verpflichtet, Cristiano Ronaldo wechselte von Juventus Turin zu Manchester United. Was verändert das für die Königsklasse? Der SPORTBUZZER gibt einen Überblick.