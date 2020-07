Transfers: 96 II holt Orrin McKinze Gaines II, der HSC Arminias Ebrahim Farahnak

Der 22-jährige Flügelstürmer kam in der vergangenen Saison in 24 von 38 möglichen Spielen zum Einsatz und erzielte dabei drei Tore, konnte den Abstieg mit der SG allerdings nicht verhindern. Ausgebildet worden ist der gebürtige Texaner Gaines seit 2016 beim VfL Wolfsburg, es folgten die Stationen Darmstadt 98 und FSV Zwickau.

Auch Liga- und Stadtrivale HSC vermeldet Personalien: Zum einen hat mit Ilyas Bircan ein weiterer Spieler seinen Vertrag verlängert. Der 20-jährige Außenbahnspieler ist erst in der Winterpause vom FC Eintracht Northeim zum Regionalliga-Neuling gewechselt und stand in allen vier Partien vor dem Abbruch der Saison in der Startelf des Teams von Martin Polomka.

Zum anderen hat der Klub von der Constantinstraße mit Ebrahim Farahnak seinen vierten externen Neuzugang bekanntgegeben. Der 22-jährige Innenverteidiger ist in Hannover kein Unbekannter, er kommt vom Oberligisten SV Arminia. Der 1,94 Meter große Iraner kann auch als Sechser eingesetzt werden und war vor seiner Zeit am Bischofsholer Damm für den VfV Borussia 06 Hildesheim sowie in der Jugend von 96 und des 1. JFC AEB Hildesheim am Ball.

"Ich freue mich sehr auf die kommende Saison und die Herausforderung in der Regionalliga. Ich bin positiver Dinge und davon überzeugt, dass wir als Mannschaft die von uns gesetzten Ziele erreichen", sagt Farahnak, der mit seinem neuen Team am Montag in die Vorbereitung startet.