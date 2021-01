Transfers, Spielweise, Tempo: Warum RB Leipzig und Stuttgart gar nicht so verschieden sind

Leipzig. „Ich fände es etwas arrogant, wenn ich sagen würde, die orientieren sich jetzt an uns“, sagt Julian Nagelsmann. Mit „Die“ meint der Coach von RB Leipzig die Verantwortlichen des VfB Stuttgart, allen voran Trainer Pellegrino Matarazzo, Sportdirektor Sven Mislintat und Vorstandsvorsitzender Thomas Hitzlsperger. Am Samstag müssen die Messestädter bei den Schwaben ran (20.30 Uhr, DAZN). Die orientieren sich zwar nicht erklärter Weise am aktuellen Bundesliga-Dritten. Ihr Erfolg – Aufstieg im vergangenen Sommer, momentan Platz sieben in der Liga punktgleich mit Borussia Mönchengladbach – beruht aber mit ihrer Transferphilosophie, Spielweise und ihrem Tempo zumindest auf ähnlichen Faktoren. Anzeige

Unbekannte Namen weiterentwickeln

„Eine interessante Mannschaft, viele gute Einzelspieler, viel Talent auf verschiedensten Positionen.“ Wenn der RB-Coach über den kommenden Gegner spricht, sprudelt es nur so aus ihm heraus, im Positiven natürlich. „Sie haben viele gute Transfers getätigt in den vergangenen zwei bis drei Jahren.“ Mislintat, der seine Fähigkeiten schon beim BVB und Arsenal London unter Beweis stellte, habe ein gutes Auge für Talente. „Er hat einige relativ unbekannte Namen geholt, die bisher gut eingeschlagen haben.“ Gerade das gilt auch als erklärte Leipziger Philosophie: Junge Spieler holen und zu Stammkräften entwickeln. Namhaftestes weil erfolgreichstes Beispiel für diese Politik am Cottaweg ist sicherlich Timo Werner, der an der Pleiße zum Nationalstürmer reifte und dessen Wechsel zu Chelsea RB schließlich rund 53 Millionen Euro in die Kasse spülte.

RB Leipzig beim VfB Stuttgart: Die Gegner im Check

Zurück zum VfB Stuttgart. Denen attestiert Julian Nagelsmann „viel Speed vorne und auch hinter der Kette“. „Es ist eine Mannschaft, die immer versucht, spielerische Lösungen zu haben, und bei der die klare Idee vom Trainer auf dem Platz zu sehen ist. Und das auch in jedem Spiel.“ Für den RB-Coach ist das eine Beschreibung des Kontrahenten am Samstag. Es ist aber auch eine Beschreibung seines eigenen Teams. Die klingt bei VfB-Trainer Matarazzo dann übrigens so: „Leipzig ist eine junge Mannschaft, die mit einer gewissen Reife auftritt. Sie hat für jede Phase des Spiels einen guten Plan.“

Eines der schwächsten Heimteams

Dass beide ähnliche Ansätze verfolgen, kommt nicht von ungefähr. Beide kennen sich bestens, absolvierten gemeinsam den Fußball-Lehrer-Lehrgang und arbeiteten später bei der TSG 1899 Hoffenheim zusammen, Nagelsmann als Chef, Matarazzo als sein Assistent. Beide schätzen sich. Der gebürtige US-Amerikaner sagt über seinen 33-jährigen Kollegen und Kumpel: „Er ist ein außergewöhnlicher Trainer. Für sein Alter hat er schon ein Niveau erreicht, das bemerkenswert ist. Ich traue ihm zu, um den Titel mitzuspielen. Ob er ihn gewinnt, wird man sehen. Aber er wird auf jeden Fall um den Titel mitspielen.“

Neben Zuneigung und einigen Gemeinsamkeiten gibt es auch Unterschiede zwischen beiden Teams. Der vielleicht Wichtigste: Während RB die Heimtabelle anführt, sind die Stuttgarter als eines von vier Bundesliga-Teams auf heimischem Rasen noch ohne Sieg. In der Fremde läuft es dagegen geradezu Spitze für die Schwaben. In der Auswärtstabelle rangieren sie nämlich auf Platz drei, RB auf Rang fünf. Ein Vorteil also für die Sachsen? „Auch wenn ihre Heimergebnisse nicht wirklich erfolgreich waren, haben sie viele gute Spiele gemacht“, erklärt Julian Nagelsmann. „Außerdem sind wir mit neun Auswärtspunkten jetzt auch nicht mega-gut unterwegs.“ Wichtig werde sein, wie der VfB die Belastung aus der Englischen Woche vor Weihnachten – Stuttgart feierte einen 1:0-Sieg gegen Freiburg – weggesteckt hat. „Wir sind das ja gewohnt, sie vielleicht nicht.“

