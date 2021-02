Arminia holt Schlüter und Holm: Generell halten sich Vereine im Winter aber sehr zurück

In diesem Jahr bleibt alles anders. Nicht nur der HSC ist dafür ein gutes Beispiel. In der Winterpause 2019/2020 verließen vier Fußballer den Regionalligisten, vier kamen neu hinzu. Was vor einem Jahr ein guter Schnitt an der Wechselbörse war, ist Anfang 2021 die absolute Ausnahme. Die fünf hannoverschen Viert- und Fünftligisten haben gerade einmal fünfmal das Personal gewechselt. So ruhig wie in diesem Transferwinter war es noch nie. Und das zieht sich bis in die unteren Ligen durch.

Die Wechsel in der Regionalliga Nord und der Oberliga können an einer Hand abgezählt werden. Der TSV Havelse transferierte Tim-Alexander Meier zum SV Ramlingen/Ehlershausen und holte dafür Erik Henschel vom HSC. Die 96-Reserve ließ Innenverteidiger Marlon Morgenstern zu Hertha BSC ziehen, der SV Arminia verpflichtete mit Jesse Schlüter (SV Eutin 08) und Lars Holm (Heeßeler SV) sogar zwei Spieler. Der 1. FC Germania Egestorf/Langreder hielt sich gänzlich bedeckt. Doch was sind die Gründe dafür? Corona? Die ungewisse Zu­kunft? Das fehlende Geld? Wahrscheinlich ist es von allem ein bisschen.