"Wissen, dass das Geduld erfordert": Martin Kind erklärt den Sparkurs von Hannover 96

Ladenhüter belasten den 96-Etat

Das kann allerdings dauern. Es ist ein Neuaufbau auf Raten bei 96 – der vielleicht nicht zum direkten Wiederaufstieg führt. Trainer Mirko Slomka hat erst spät die letzten Puzzleteile seiner Mannschaft zur Verfügung gestellt bekommen. Dass mit Stendera und Aogo auf Knopfdruck die Probleme bei Kreativität und Durchschlagskraft weggezaubert werden, darf doch stark bezweifelt werden. Was 96 bisher sportlich zeigte, lässt sich durchaus auch als sparsam bezeichnen. Jetzt steht die Mannschaft – und das kann sich ändern.

Von der Sparpolitik hin zu größeren Ausgaben dürfte es bei 96 aber nur in kleinen Etappen gehen – wenn neue Investoren einsteigen oder die Gesellschafter frisches Geld in die Profiabteilung pumpen. Kind betont zwar, „dass wir in dieser Saison immer noch den dritt- oder viertgrößten Etat der 2. Liga haben“, was aber auch daran liegt, dass viele Spieler noch (zu) gut dotierte Verträge aus der Vergangenheit haben.