Transferschluss: Tag der Entscheidungen bei Hannover 96

Bis 18 Uhr ist das Transferfenster noch geöffnet. In Italien ist um 20 Uhr Ladenschluss, in Spanien und Frankreich erst eine Minute vor Mitternacht. Hannover 96 wird nach dem Fehlstart in die 2. Liga noch einmal aktiv. Der SPORTBUZZER fasst die wichtigsten Entscheidungen am Deadline Day zusammen.

Fan des Amateurfußballs: Dennis Aogo ist Kandidat als Profi bei 96. Er unterstützt außerdem #GABFAF, das Gemeinsame Aktionsbündnis zur Förderung des Amateurfußballs. ©

Aogo der Mittelfeld-Kandidat Der aktuell heißeste Kandidat fürs zentrale Mittelfeld ist Dennis Aogo (32). Aogo ist vereinslos, 96 hatte bereits Kontakt zum früheren Nationalspielder, der zuletzt in Stuttgart keinen neuen Vertrag mehr bekam. Aogo soll außerdem von anderen Klubs umworben werden. Beeilen muss sich 96 nur wegen der Konkurrenz, weil vereinslose Spieler auch noch nach dem Ende der Transferzeit verpflichtet werden können.

Preiswerte Kategorie Vor Aogo waren der ebenfalls vereinslose Christian Träsch (32) und der Frankfurter Marc Stendera (23) Kandidaten aus der preiswerteren Kategorie. Träsch soll kein Thema mehr sein. Bei Stendera gestaltete sich die Verhandlung mit Frankfurt schwierig. Die Eintracht wollte Keeper Michael Esser (31) als Nummer zwei holen, dafür Ersatzkeeper Felix Wiedwald und Stendera an Hannover abgeben. Der 2-für-1-Tausch kam aber nicht zustande, weil 96 zu den zwei Spielern noch eine Ablösesumme für Esser wollte. Nach Information des "Kicker" hat 96 inzwischen Stendera abgesagt. Über einen 96-Kontakt zu weiteren vereinslosen Spielern wie Lewis Holtby oder Serdar Tasci wurde bisher nichts bekannt.

Denkzettel: Mirko Slomka nahm Sebastian Soto erst gar nicht mit nach Hamburg. Der US-Stürmer muss sich heute entscheiden: Wechselt er, sitzt er den Vertrag aus oder unterschreibt er? © Florian Petrow

Das löst der Jonathas-Transfer aus 96-Trainer Mirko Slomka kündigte kurz nach dem 0:3 in Hamburg noch Entscheidungen an. Nach der Vertragsauflösung von Jonathas sollen 700 000 Euro Gehalt für diese Saison frei geworden sein. "Es ist jetzt an uns zu sagen, was wir machen mit dem frei gewordenen Gehalt", sagte Slomka. Jonathas ist weg, US-Stürmer Sebastian Soto (19) könnte folgen. Slomka hatte Soto einen Denkzettel verpasst und ihn gar nicht erst nach Hamburg mitgenommen. Und wenn, sagte der Trainer, "wäre er nicht der Spieler gewesen, den ich eingewechselt hätte". Ein Wechsel steht heute bevor. Zwei weitere Möglichkeiten gibt es: Soto bleibt und sitzt seinen Ausbildungsvertrag bis zum Winter oder bis nächsten Sommer aus. Oder Soto bleibt und unterschreibt den vorliegenden Drei-Jahres-Vertrag als Jungprofi. Bei einem Soto-Wechsel hätte 96 zwei Stürmer weniger. Auch könnte es noch eine Überraschungstransfer geben. Am Samstag kam das Gerücht auf, Martin Harnik könne zu 96 zurückkehren. Tatsächlich war der andere HSV gemeint. Harnik wird von Bremen nach Hamburg verliehen.

Mit Perspektive: Der 1,89 Meter lange Branco van den Boomen ist ein torgefährlicher Mittelfeldspieler aus der zweiten niederländischen Liga. Er passt, wie viele andere Spieler auch, ins 96-Profil. © imago images / Pro Shots

Das wäre nötig 96 sollte bei dem Transfer fürs Mittelfeld nicht sparen. Die Hamburger Dominanz mit dem Dreier-Mittelfeld Adrian Fein, David Kinsombi und Sonny Kittel war beeindruckend - wie eine Schablone für einen Kaderplan, der aufgeht. Kittel und Fein hatten auch bei 96 auf der Wunschliste gestanden. In dieser Kategorie sollte 96 denken - langfristig. Es gibt Kandidaten, die jung, stark und möglicherweise noch nicht zu teuer sind. Beispiel ist der niederländische U20-Nationalspieler Branco van den Boomen (24), der in der 2. Liga vor einer Saison als "Sechser" an 25 Toren direkt beteiligt war, davon erzielte der Kapitän des FC Eindhoven elf Treffer selbst. In der aktuellen Saison traf er in drei Spielen bereits viermal. In Europa finden sich weitere Mittelfeld-Talente, die ein große Zukunft vor sich haben. Der Österreicher Dejan Lubicic (Rapid Wien) beispielsweise kann im Mittelfeld und in der Abwehr spielen, hat aber bereits einen Marktwert von 2 Millionen Euro. Slomka hatte ein klares Profil ausgegeben: Er sucht einen "Typ, bei dem man merkt, hier passiert nix." Vom Typ her passt Stefan Ilsanker (30), der Leipzig verlassen möchte.

Gespräch im Training: Noch ist die Stimmung entspannt zwischen Michael Esser und Mirko Slomka. Der Keeper und beste 96er der vergangenen Saison möchte den Klub verlassen. © Florian Petrow

Die Torwartfrage Das Torwartthema wird zunehmend Reizthema bei 96. Zwar verstehen sich Ron-Robert Zieler und Michael Esser persönlich ganz gut. Aber Esser hat 96 deutlich gemacht, dass er unbedingt weg möchte. Bisher scheiterten Abwerbeversuche aus Düsseldorf (600 000 Euro) und RCD Mallorca an der Millionen-Forderung von Hannover 96. Auch mit Frankfurt kam 96 nicht zusammen. Eine Million Euro, der Preis steht erstmal. Nach SPORTBUZZER-Info ist Bayer Leverkusen heute noch dran am Thema Esser. Im Tausch (und bei einer Ablöse für Esser) soll Leverkusen bereit sein, seine Nummer drei Niklas Lomb (26) abzugeben. Lomb war zuletzt nach Sandhausen ausgeliehen.

Noch Leverkusen: Niklas Lomb soll Michael Esser bei 96 ersetzen. © Bongarts

Einspruch oder nicht? Die Tendenz ist ja klar: Den Einspruch gegen das 0:3 in Hamburg möchte (fast) niemand. Wegen des laufenden Verfahrens im Fall Bakery Jatta raten Juristen dem 96-Boss Martin Kind allerdings zu einem Einspruch - damit 96 die Chance nicht verpasst, im Windschatten von Klubs wie Nürnberg, Bochum und Karlsruhe um die Spielberechtigung für Jatta und eine Mitverantwortung des HSV zu beim DFB-Gericht zu streiten. HSV-Profi Jatta steht im Verdacht, seine Identität und sein Alter vor seiner Flucht aus Gambia nach Deutschland manipuliert zu haben. Die Einspruchsfrist läuft nach 48 Stunden ab. Bis Dienstagmittag könnte 96 also noch reagieren. Eine Entscheidung wird aber am heutigen Montag noch erwartet.

