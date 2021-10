Traoré-Poker wird bei Dynamo Dresden zur Hängepartie

Dresden. Kommt er nun oder kommt er doch nicht? Was aus Ibrahima Traoré wird, das fragen sich immer mehr Dynamo-Fans. Der Verhandlungspoker der Schwarz-Gelben mit dem 33 Jahre alten Ex- Gladbacher wird mehr und mehr zur Hängepartie.

Eine Woche nach seinem Probetraining in Dresden ist weiter unklar, ob der Offensiv-Allrounder bei Dynamo anheuert. Dabei hat sich Trainer Alexander Schmidt klar für den guineisch-französischen Außenbahn-Spezialisten, der auch im zentralen offensiven Mittelfeld eingesetzt werden kann, ausgesprochen. Und das tat der 52-Jährige bereits am Dienstag, als er nach dem 8:0-Testspielsieg gegen Bischofswerda seine erste Einschätzung vom vergangenen Freitag bekräftigte: „Ich habe ja gesagt, er hat einen guten Eindruck hinterlassen. Es war vom Typ, vom Charakter her so, dass er anständiger Kerl ist. Ich habe auch gute Rückmeldungen vom Dortmunder Trainergespann.“ BVB-Cheftrainer Marco Rose und seine Assistenten hatten Traoré zuvor in Mönchengladbach betreut. Schmidt würde den Routinier aus rein sportlichen Motiven also gern haben: „Da spricht nichts dagegen.“