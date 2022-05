Trauer um Ademola Okulaja: Ehemaliger Basketball-Nationalspieler im Alter von 46 Jahren gestorben

Der ehemalige Basketball-Nationalspieler Ademola Okulaja ist im Alter von 46 Jahren gestorben. Das bestätigte der Deutsche Basketball Bund (DBB) am Dienstagabend. Weitere Informationen zur Todesursache gab es vorerst nicht.

DBB-Präsident Ingo Weiss zeigte sich zutiefst betroffen: "Wir sind erschüttert und können Ademolas Tod einfach nicht fassen. In Gedanken sind wir jetzt bei seiner Familie, der wir viel Kraft wünschen. Ademola war ein ebenso großartiger Spieler wie Mensch", wird der 58-Jährige im DBB-Statement zitiert: "Ich persönlich habe eine tollen Basketballfreund verloren und werde ihn sehr vermissen! Wir werden uns immer gerne an den kämpfenden und nie aufgebenden Ademola erinnern, der immer alles auf dem Feld gelassen hat. Möge er in Frieden ruhen.“