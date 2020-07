Trauer um Kamerun-Legende: Ehemaliger WM-Kapitän Stephen Tataw im Alter von 57 Jahren gestorben 

Stephen Tataw, Kapitän von Kameruns Nationalmannschaft beim legendären WM-Viertelfinal-Einzug 1990 , ist am Freitag im Alter von 57 Jahren gestorben. Wie der nationale Verband Fecafoot mitteilte, sei der einstige Außenverteidiger nach kurzer Krankheit gestorben.

Tataw führte das Team um Superstar Roger Milla an, das 1990 bei der WM für Furore sorgte und erst im Viertelfinale unglücklich mit 2:3 nach Verlängerung an England scheiterte. Zuvor hatte Kamerun im Eröffnungsspiel mit dem 1:0 über Titelverteidiger Argentinien für die erste Sensation des Turniers gesorgt. Milla twitterte nach der Todesmeldung ein weinendes Emoji und ein gebrochenes Herz.

Tataw kam in allen fünf WM-Spielen zum Einsatz, auch bei der Endrunde 1994 führte er Kameruns Kader an. Seinen größten Erfolg feierte er 1988 mit dem Gewinn des Afrika-Cups. Bis zu seinem Tod gehörte er als Technischer Direktor dem Verband an.