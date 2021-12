Trauer um Manolo Santana: Spanische Tennis-Legende im Alter von 83 Jahren verstorben

Die spanische Tennis-Legende Manuel Santana ist tot. Der Wimbledonsieger von 1966 starb am Samstag im Alter von 83 Jahren im Badeort Marbella im Süden des Landes, wie der spanische Tennis-Verband und die Organisatoren des Turniers in Madrid mitteilten. Santana holte im Einzel insgesamt vier Grand-Slam-Titel: Neben Wimbledon gewann er auch zweimal die French Open in Paris (1961 und 1964) sowie einmal die US Open in New York (1965).

