"Sein letztes Tor ist das Himmelstor": Die Netzreaktionen zum Tod von Bayern-Legende Gerd Müller

Der deutsche Fußball trauert um Gerd Müller. Der als "Bomber der Nation" gepriesene ehemalige Weltklasse-Torjäger ist tot. Wie der FC Bayern München als sein langjähriger Verein mitteilte, ist Müller am frühen Sonntagmorgen im Alter von 75 Jahren gestorben.

Müller war im Sommer 1964 zum FC Bayern gekommen und prägte eine Ära. Mit der Nationalmannschaft wurde er 1972 Europameister und 1974 Weltmeister, wobei er das Siegtor im Finale in München gegen die Niederlande erzielte. Müller hatte 1971/72 in einer Bundesligasaison schier unglaubliche 40 Tore erzielt. Erst in der vergangenen Saison stellte Robert Lewandowski vom FC Bayern mit 41 Treffern eine neue Bestmarke auf. Müllers Bilanz von 365 Treffern in 427 Bundesligaspielen ist bis heute unübertroffen. "Ohne dich wäre der FC Bayern nicht das, was er heute ist. Jetzt spielst du im Himmel mit Maradona, Cruyff und Co. und schaust auf uns herab", schrieb ein User.