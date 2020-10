Trauer um Bruno Martini: Ehemaliger französischer Nationaltorwart im Alter von 58 Jahren gestorben

Der französische Fußball trauert um den früheren Nationaltorhüter Bruno Martini. Der 31-malige Auswahlspieler starb nach Angaben seines langjährigen Klubs HSC Montpellier vom Dienstag im Alter von 58 Jahren. In der vergangenen Woche hatte er auf dem Gelände einen Herzstillstand erlitten und war daraufhin ins Krankenhaus eingeliefert worden.

Vor seinem Engagement in Montpellier spielte er vor allem bei AJ Auxerre unter Trainer-Legende Guy Roux. Martini hütete bei der EM-Endrunde 1992 in Schweden das Tor der französischen Auswahl um den heutigen Nationaltrainer Didier Deschamps. Das Aus kam damals in der Vorrunde.