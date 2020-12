Trauer um Dresdner Galopptrainer Benno Domschke

Dresden. Der Dresdner Rennverein trauert um Benno Domschke. Er war einer der erfolgreichsten Trainer von Seidnitz und ein wahres sächsisches Galoppsport-Urgestein. Wie der DRV mitteilte, starb der 83-Jährige am Freitag. „Die Vollblüter bestimmten sein gesamtes berufliches Engagement, erst als Jockey, dann als Trainer. Unter den 621 Siegen ragen die beiden mit Versuch und Osterwind im Derby der DDR in Hoppegarten heraus“, heißt es in einer Mitteilung des Rennvereins.

Benno Domschke startete in seiner Heimatstadt zunächst seine Karriere als Jockey, zuerst bei Erwin Streubel, später bei Bruno Mac Nelly und Fritz Borrack. Den ersten Sieg landete er gleich beim ersten Ritt im zweiten Lehrjahr auf Alpenprinz. Nach 153 Erfolgen hing er 1967 die Rennstiefel an den Nagel, wurde Trainer und war mit nur 29 Jahren damals der Jüngste in seiner Zunft. Mit Baldur feierte er 1969 den ersten Sieg in einem Zuchtrennen. Zwei Jahre später sattelte Benno Domschke mit Versuch seinen ersten Derbysieger und das, was Versuch schon gelungen war, wiederholte Osterwind im Jahre 1978.