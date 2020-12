Trauer um Ex-Bundesliga-Trainer: Dietrich Weise ist tot

Er trainierte in der Bundesliga in den 70er- und 80er-Jahren erfolgreich den 1. FC Kaiserslautern (1967 bis 1973 und kurzzeitig 1983), Eintracht Frankfurt (1973 bis 1976 und 1983 bis 1986) und Fortuna Düsseldorf (1976 bis 1978) - auch beim DFB war er als Jugendcoach der U18 und U20 aktiv: Im Alter von 86 Jahren ist Erfolgstrainer Dietrich Weise am Sonntag in Heilbronn gestorben.

