Trauer um Gerard Houllier: Ex-Liverpool-Trainer mit 73 Jahren gestorben

Der internationale Fußball hat einen erneuten Trauerfall zu beklagen: Am Montag wurde bekannt, dass Gerard Houllier im Alter von 73 Jahren gestorben ist. Der Franzose, der vor allem als Trainer des FC Liverpool (1998 bis 2004) große Erfolge feierte, hatte seit Jahren an Herzproblemen gelitten. Er soll Medienberichten zufolge unmittelbar vor seinem Tod am Herzen operiert worden sein.

