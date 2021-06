Trauer um Norbert Bebensee: TV-Auswanderer und Ex-96-Spieler stirbt mit 67 Jahren

Norbert Bebensee ist im Alter von gerade einmal 67 Jahren in der Nacht von Montag auf Dienstag verstorben. Unter hannoverschen Fußballfans war er als torgefährlicher Linksverteidiger bekannt, der seine Schuhe für Arminia Hannover und Hannover 96 schnürte. Die breite Masse hierzulande dürfte Bebensee jedoch nicht aufgrund seiner fußballerischen Fähigkeiten kennen, sondern aus der TV-Auswanderer-Serie "Goodbye Deutschland" auf Vox, welche die Bebensees seit etwa zehn Jahren begleiteten. Norbert Bebensee wanderte 2008 zusammen mit seiner Frau Birgit und Tochter Bianca nach Gran Canaria aus, wo er mit seiner Frau zusammen einen Neuanfang wagte und das Café „Shorty’s“ betrieb.

Bebensees Freistöße waren gefürchtet

Vor seiner Zeit bei den Roten spielte der Linksverteidiger bei den "Blauen". Vier Jahre lang, von 1976 bis 1980, hielt er in 135 Zweitliga-Spielen seine Abwehrseite für den SV Arminia Hannover sauber. Seine Verbindung zur Arminia war sehr ausgeprägt. Er wohnte unter der Tribüne in Bischofshol und war zudem Platzwart beim SVA. Dennoch zog es ihn zum roten Stadtrivalen, für den er im August 1980 debütierte. Sein erstes Tor für Hannover 96 erzielte der TV-Auswanderer ausgerechnet gegen den Erzrivalen Eintracht Braunschweig, 14 weitere Treffer ließ er in seinen insgesamt 94 Pflichtspielen für 96 folgen. Besonders seine Freistöße waren unter gegnerischen Torhütern gefürchtet.