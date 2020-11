Trauer um Senegalesische Fußball-Legende: Papa Bouba Diop ist tot

Papa Bouba Diop spielte in seiner Karriere unter anderem für den RC Lens und FC Fulham. Die Vereine kondolierten bereits nach den ersten Meldungen über den Tod des Ex-Nationalspielers via Twitter. "Ruhe in Frieden, Kleiderschrank", schrieb der Premier-League-Klub in Anlehnung an seinen Spitznamen. Die Todesursache des 42-Jährigen soll laut übereinstimmenden Medienberichten "eine lange Krankheit" sein.