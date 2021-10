Trauer um Walter Smith: Ehemaliger Schottland-Trainer im Alter von 73 Jahren verstorben

Der frühere schottische Nationaltrainer Walter Smith ist im Alter von 73 Jahren gestorben. Das teilte sein langjähriger Verein Glasgow Rangers am Dienstag mit. "Es ist fast unmöglich zu beschreiben, was Walter jedem von uns bei Rangers bedeutete. Er verkörperte alles, was ein Ranger sein sollte. Sein Charakter und seine Führung waren unübertroffen", hieß es in einer Mitteilung.

