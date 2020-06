Nach Trauerfall: Ole Werner zurück auf der Trainerbank von Holstein Kiel

Cheftrainer Ole Werner kehrt rechtzeitig zum Saisonfinale in der 2. Bundesliga auf die Bank von Holstein Kiel zurück. Der 32 Jahre alte Coach leitete am Freitag in der schleswig-holsteinischen Landeshauptstadt bereits das Training seines Teams, das er im Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg am Sonntag (15.30 Uhr) auch betreuen wird, teilte der Verein am Donnerstag mit.