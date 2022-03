Emotionale Reaktion: Bayern-Star Davies bricht nach WM-Qualifikation von Kanada in Freuden-Tränen aus

Die Nationalmannschaft von Kanada hat sich zum zweiten Mal in ihrer Geschichte für eine Weltmeisterschaft qualifiziert. Im November in Katar will dann auch Bayern-Profi Alphonso Davies dabei sein, auf den das Team wegen seiner Herzmuskelentzündung infolge einer Corona-Infektion seit Wochen verzichten musste. Ohne den 21-Jährigen gewann das Team am vorletzten Qualifikations-Spieltag des Kontinentalverbands CONCACAF am Sonntag 4:0 gegen Jamaika und hat die Teilnahme an der WM in Katar zum Ende des Jahres sicher. Anzeige

Auf dem Platz konnte Davies zwar nicht dabei sein, abseits des Feldes lieferte der Defensivspieler des FC Bayern jedoch vollen Einsatz. Der 21-Jährige, der demnächst wieder voll ins Mannschaftstraining des deutschen Rekordmeisters einsteigen will, verfolgte die Partie an einem Bildschirm und veröffentlichte nach dem Erfolg zahlreiche Jubel-Fotos und -Videos sowie Glückwünsche in den sozialen Netzwerken.

Besonders emotional fiel jedoch seine Live-Reaktion aus: Denn nach dem Schlusspfiff ließ der FCB-Star seinen Gefühlen freien Lauf. "Es ist geschafft", sagte Davies, verschränkte seine Arme ungläubig über dem Kopf und brach in Freudentränen aus. "Das ist einmalig. Es fühlt sich unglaublich an. Das ist ein wahr gewordener Traum", jubelte der Youngster. Die bislang einzige WM mit Kanada war das Turnier 1986 in Mexiko. Bei der Endrunde vor 36 Jahren war Davies noch gar nicht geboren. Nach seinem Comeback auf den Trainingsplatz beim FC Bayern steigen nun die Chancen, dass er am Jahresende dabei sein kann.