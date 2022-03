Traum lebt weiter: Dresdner Eislöwen planen weiter den Aufstieg

Dresden. Mit Platz zwei haben die Dresdner Eislöwen die Hauptrunde der DEL 2 so gut wie kaum jemals zuvor beendet. Damit lebt auch der Traum vom Aufstieg in die DEL weiter. Nur der sportliche Meister darf aufsteigen, wenn er die Kriterien der DEL erfüllt hat. In dieser Saison ist das bislang nur der Vorrundenerste aus Frankfurt. Die Eislöwen hatten sich – wie auch Kassel – ebenfalls beworben, aber wurden wegen einem angeblich zu spät eingereichten Antrag aber abgelehnt. Dem widersprachen aber die Verantwortlichen der Blau-Weißen, die meinten, sie hätten alles fristgerecht gemeistert und legten deshalb offiziell Widerspruch ein, der am Dienstag in Köln vorm Schiedsgericht mehrere Stunden verhandelt wurde.

