Traumeinstand für Luis Suarez bei Atlético Madrid - Ex-Barca-Star mit Doppelpack beim Debüt

Was für eine Premiere im Trikot seines neuen Arbeitgebers Atlético Madrid. Luis Suarez hat gleich in seiner ersten Partie für die Rojiblancos gegen den FC Granada erheblichen Anteil am letztlich deutlichen 6:1-Erfolg seines Teams gehabt - und das, obwohl er gerade einmal 20 Minuten auf dem Feld stand. Erst in der 70. Spielminute war der Angreifer für Diego Costa ins Spiel gekommen. Nur eine Minute später legte er mit einem maßgenauen Pass für Marcos Llorente auf, der zum 4:0 vollendete (72.).

In der Schlussphase trug sich der Urugayer dann sogar noch selbst in die Torschützenliste ein und rundete ein gelungenes Debüt gebührend ab. Erst nickte der 33-Jährige eine Hereingabe von Llorente gegen die Laufrichtung von Granada-Keeper Rui Silva zum 5:0 ein (85.), dann staubte er seinen eigenen Pfostenschuss in der Nachspielzeit zum 6:1-Endstand ab (90.+3). Die restlichen Tore für die überlegenen Hausherren erzielten Diego Costa (9.), Angel Correa (47.) und Joao Felix (65.). Für den Ehrentreffer der bisweilen überforderten Gäste sorgte Jorge Molina in der 87. Minute.

Barcelona-Abschied unter Tränen Erst in der Nacht zum Donnerstag bestätigten die Klubs, dass Suarez den FC Barcelona in Richtung des spanischen Hauptstadtklubs verlässt. Atlético zahlt für den Nationalspieler bis zu sechs Millionen Euro an erfolgsabhängigen Boni, wie die zwei Top-Vereine der La Liga mitteilten. Suarez verabschiedete sich mit Tränen und Liebesbekundungen vom spanischen Vizemeister. Er gehe "mit Stolz, weil ich in die Geschichte Barcelonas eingegangen bin. Ich werde immer ein Culé (ein Barcelona-Fan) bleiben, ganz egal, wo ich in Zukunft sein werde", sagte der sichtlich bewegte Uruguayer am Donnerstag auf der Abschieds-Pressekonferenz im Camp Nou. Beim FC Barcelona, mit dem er unter anderem ein Mal die Champions League und vier Mal die Liga gewann, habe er "sechs spektakuläre und wunderbare Jahre" erlebt, betonte Suarez vor mehreren seiner bisherigen Kollegen, darunter seinem engen Freund Lionel Messi.