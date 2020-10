Traumfinale bei French Open perfekt: Rafael Nadal und Novak Djokovic gewinnen Halbfinals

Das Traumfinale ist perfekt! Titelverteidiger Rafael Nadal aus Spanien und der serbische Weltranglisten-Erste Novak Djokovic stehen sich im Endspiel der French Open gegenüber. Djokovic gewann am Freitag gegen den griechischen Tennisprofi Stefanos Tsitsipas in einem packenden Fünf-Satz-Match 6:3, 6:2, 5:7, 4:6, 6:1. Zuvor hatte sich Nadal gegen den Argentinier Diego Schwartzman 6:3, 6:3, 7:6 (7:0) durchgesetzt.

Nadal steht zum 13. Mal im Endspiel der French Open und greift nach seinem 13. Titel. Für Djokovic ist es das fünfte Roland-Garros-Endspiel. Sein bislang einziger Titel bei dem Grand-Slam-Turnier in Paris gelang ihm 2016. Im direkten Vergleich führt Djokovic vor dem Finale am Sonntag (15 Uhr/Eurosport) 29:26.

Favorit am Sonntag dürfte aber Nadal sein. „Ein weiteres Mal hier im Finale zu sein, ist unglaublich. Das ist ein sehr schöner Moment“, sagte Nadal in seiner kurzen Ansprache auf französisch auf dem wegen der Corona-Auflagen nur spärlich gefüllten Court Philippe Chatrier. Mit dem Sieg in 3:09 Stunden gegen den nur 1,70 Meter großen Argentinier zementierte der Linkshänder aus Mallorca seinen Sonderstatus auf den roten Ascheplätzen am Bois de Boulogne. In seinem 101. French-Open-Match feierte er den 99. Sieg.